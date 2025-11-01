U 14 Liginde 7. hafta maçları çarşamba günü oynandı.

Yedinci maçlar sonunda A grubunda Çorum İdman Yurdu, B grubunda ise Vefaspor takımları yedinci maçlarınıda kazanarak liderliklerini sürdürdüler.

A grubunda lider Çorum İdman Yurdu, Çorum Anadolu FK ile oynadığı zorlu maçtan 2-1’lik galibiyet ile ayrılarak namağlup yoluna devam ederek 21 puanla liderliğini devam ettirdi.

Mimar Sinanspor ise Hattuşa Gençlikspor’u 11-0’lık skorla yenerek üç puanla haftayı kapattı ve 18 puanla ikinci sıradaki yerini sağlama aldı.

Bu galibiyet ile gruptan Çorum İdman Yurdu ve Mimar Sinanspor takımları play-off’u büyük oranda garantilediler. Alaca Belediyespor ise evinde Sungurlu Belediyespor’u 2-0 yenerek ikinci galibiyetini aldı.

B grubunda ise Vefa Gençlikspor, Gülabibeyspor karşısında 5-1’lik skorla galip ayrılarak yedinci maçından da üç puanla ayrılarak final grubuna lider olarak çıkmayı garantiledi. Final Grubu için mücadele eden diğer iki takım Osmancık Kandiberspor, İskilipgücü deplasmanından 9-0 galip ayrıldı.

Gençlerbirliği ise İkbalspor’u 6-3 yenerek yarışa devam etti. B grubunda son üç haftaya Osmancık Kandiberspor ve Gençlerbirliği takımları 15’er puanla ikinci ve sırada girdiler.