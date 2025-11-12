U 14 Liginde gruplarda son maçlar öncesinde final grubuna yükselen dört takım belli oldu.

Ligde son hafta maçları formalite olacak. A grubunda İdman Yurdu takımı dokuzuncu maçında sekizinci galibiyetini Sungurlu Belediyespor’u 5-1 yenerek alırken ikinci sıradaki Mimar Sinanspor da evinde Alaca Belediyespor karşısında aynı skorla galip gelerek final grubuna yükselmeyi garantilediler. Grubun diğer maçında ise Hattuşa Gençlik, Anadolu FK önünde 6-2 galip gelerek ilk üç puan sevincini yaşadı.

B grubunda ise Vefa Gençlikspor haftayı hükmen galibiyet ile tamamladı ve dokuzuncu maçından da üç puanla ayrıldı.

Osmancık Kendiberspor ise en yakın rakibi Gençlerbirliği karşısında 4-0 galip geldi ve son maçlar öncesinde final grubuna yükselmeyi başardı.

Pazar ünü oynanacak maçlar sonunda asıl heyecanın yaşanacağı final grubu başlayacak.