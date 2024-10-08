A grubunda üçüncü hafta maçlarında Hattuşa Gençlikspor, İkbalspor karşısında zorlanmadan 5-0 galip gelmeyi başardı.

Gençlerbirliği takımı ise Vefa Devanespor önünde 5-1’lik skorla üç puanın sahibi oldu.

1907 Gençlikspor ise HE Kültürspor karşısında 2-0’lık skorla üç puanın sahibi oldu.

Osmancık Kandiberspor rakibi Mecitözü Gençlerbirliği maça gelemediği için 3-0 hükmen galip sayıldı.

B grubunda ise üçüncü hafta maçlarında Vefa Gençlikspor, Çorumspor önünde gol oldu yağdı ve 9-0 galip geldi.

Mimar Sinanspor ile Özel İdarespor arasındaki zorlu maçı Mimar Sinan takımı 2-1 kazanarak üç puanla haftayı kapattı.

Çorum Anadolu FK, Alacagücüspor ligden çekildiği için oynamadan üç puanın sahibi oldu.

Çorum İdman Yurdu ise Alaca Belediyespor önünde gol şov yaptı ve rakibini 10-0 yenerek iddialı bir skorla haftayı üç puanla kapattı.