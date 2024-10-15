U 14 Liginde gruplarda beşinci hafta maçları sonunda ilk iki mücadelesi veren takım sayısı azaldı.

A grubunda Osmancık Kandiberspor, B grubunda ise Vefa Gençlikspor liderliklerini sürdürdü.

A grubunda lider Osmancık Kandiberspor beşinci maçında İkbalspor’u 8-0 yenerek liderliğipi kayıpsız sürdürdü. Lig ikincisi Vefa Devanespor takımı ise Kültürspor önünde 3-1 kazanarak ikinci sırada yer aldı. İlk iki takibini sürdüren Gençlerbirliği ise Mecitözü Gençlerbirliği önünde 3-0 kazanarak iddiasını son iki maça taşıdı. Hattuşaspor ise 1907 Gençlikspor’u 7-3 yendi.

B grubunda ise Vefa Gençlikspor, ilk iki iddiası veren İl Özel İdarespor önünde 9-0 galip gelerek gruptan final grubuna yükselmeyi garantiledi.

İkinci sırada bulunan Mimar Sinanspor ise Alaca Belediyespor’u 11-0 yenerek ikinci sıradaki yerini sağlama aldı.

Çorum İdman Yurdu ile Çorum Anadolu FK takımları ise bu ligdeki ilk beraberlik ile ayrıldılar. Çorumspor ise Alacagücüspor önünde hükmen galip geldi.