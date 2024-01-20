U 14 Liginde play-off heyecanı yarın oynanacak iki maçla başlıyor.

İki grupta oynanan tek devreli maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan dört takımın mücadele edeceği final grubunda ilk maçta yarın saat 12’de İtfaiye sahasında Vefa Gençlikspor ile HE Kültürspor takımları karşılaşacak.

Final Grubunun diğer maçında ise Osmancık ilçe sahasında saat 14’de Osmancık Kandiberspor ile Hattuşa Gençlikspor takımları mücadele edecek.

Dört takımın çift devreli lig statüsünde mücadele edeceği final grubu maçları sonunda Çorum’u gruplarda temsil edecek takım belli olacak.