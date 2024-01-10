U 14 liginde gruplarda son maçlar öncesinde heyecan dorukta.

Final Grubuna yükselecek dört takımı son haftada oynanacak iki kritik maçta belli olacak.

A grubunda son haftaya 18 puanla lider giren Osmancık Kandiberspor 18 puana sahip. İkinci Çorum Anadolu FK ve üçüncü HE Kültürspor ise 15’er puanla sıralanıyorlar.

Ligde son haftanın kritik maçında lider Osmancık Kandiberspor ile Çorum Anadolu FK takımları arasında oynanacak.

Osmancık Kandiberspor bu maçı kazanması veya berabere bitirmesi halinde final grubu biletini alacak.

Anadolu FK’nın ise kazanmaktan başka şansı yok. HE Kültürspor ise Çorumspor maçını kazanıp bu maçın sonucunu bekleyecek.

Anadolu FK maçı 1-0 kazanması halinde ise daha ilginç bir durum ortaya çıkacak ve üç takım ligi 18’er puanla tamamlayacak.

Üç takımlı averaj hesabında da diğer iki maçtada takımlar birbirlerini 1-0 yendiği için ve eşitlik bozulmadığı için üç takım kendi arasında birer maç daha yapacaklar.

B grubunda da aynı durum söz konusu.

Son haftaya 16 puanla lider giren Vefa Gençlikspor Sungurlu Belediyespor deplasmanında kazanması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

Bu grubun kritik maçında ise 16 puanla ikinci Hattuşa Gençlikspor ile 15 puanla üçüncü sırada bulunan Mimar Sinan arasında oynanacak.

Hattuşa’ya beraberlik yetiyor, Mimar Sinan’ın kazanmaktan başka şansı yok.