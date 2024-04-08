U 15 Serbest ve Grekoromen Güreş il birinciliği Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapıldı.
Müsabakalar sonunda sıkletlerinde birinci olan sporcular Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil etmeye hak kazandılar.
Yapılan müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporcular şöyle:
SERBEST: 38 kilo: 1. Abdulhamit Çeker, 2. M. Halit Kılıç, 3. Emirhan Karabıyık, Resul Efe Gözübüyük. 41 kilo: 1. Eren Çam, 2. Eren Karataş, 3. İhsan Emir Ala, Sadettin Efe Yardımcı. 44 Kilo: 1. Yiğit Berat Aktaş, M. Mustafa Sert, 3. Fahrettin Acı, Ömer Tunca. 48 kilo: 1. Hasan Şentürk, 2. Akın Öz, 3.H. Hüseyin Sert, Abdulkerim Ateş. 52 kilo: 1. Necati Bozkurt, 2. Samet Aslan, 3. Taha Taşçı, M. Atıf Kekeç. 57 kilo: 1. Osman Efe Yıldırım, 2. Emirhan Gül, 3. Ali Osman Özkoçak, Muhammet Ali İhir. 62 kilo: 1. Muhammet Ragıp Acı, 2. Efecan Efe, 3. M. Şerif Sabancı, Erdem Topal. 68 kilo: 1. Taha Özboyacı, 2. Bedirhan Kınıklı, 3. Eref Arif Çataloğlu, Esat Topal. 75 kilo: 1. Mehmet Efe Koca, 2. Yusuf Alp Arslan, 3. Veysi Yaman, Mustafa Furkan Yavuz. 85 kilo: 1. Uğur Alp Tuzcu, 2. Resul Ekrem Yumutkan, 3. Muhammet Süleyman, Musa Anıl Kara.
GREKOROMEN: 38 kilo: 1. Aşkın Ereroğlu, 2. Resul Efe Gözübüyük, 3. Burak Koca, Polat Karasu. 41 kilo: 1. Mehmet Yunus Karınca, 2. Ömer Tunca, 3. Osman Baki İskilipli, M. Aytuğ Erbaş, 44 kilo: 1. Mehmet Katikol, 2. Yunus Emre Eksi, 3. Samet Keyvan, S. Efe Yardımcı. 48 kilo: 1. Batuhan Kayar, 2. İbrahim Demir, 3. Berat Layık. 52 kilo: 1. Utku İlbars, 2. Metehan Karakuş, 3. M. Talha Karabıyık, Muzaffer Keyvanoğlu. 57 kilo: 1. Ömer Vargeloğlu, 2. Batuhan Özkaya, 3. Bedirhan Kayar, Burak Ali Kılıç, 62 kilo: 1. Yağız fe Ulutaş, 2. Hasan Efe Yaldıran, 3. Batuhan Taşkaldıran, Dursun Karaduran. 68 kilo: 1. Mehmet Emin Gökeniş, 2. İbrahim Körpe, 3. Fahrettin Oslu, Efe Özbaydemir. 75 kilo: 1. Gazi Gürses, 2. Mustafa Moca, 3. Aras Ege Bağıç, Muzaffer Kurt,85 kilo: 1. Eren Bezeklioğlu, 2. Musa Anıl Kara, 3. Eren Eksi, Onur Genç.