Amatör futbolda sezonun dördüncü şampiyonluğunu Vefaspor kazandı.

Nefes kesen U 15 liginde son maçında aynı puana sahip rakibi Mimar Sinanspor’u 2-0 yenen Vefaspor bu sezonki ikinci şampiyonluğu kazandı.

U 15 Final Grubu son hafta maçına aynı puanla çıkan iki takımın İtfaiye sahasında oynadığı şampiyonluk karşılaşmasına hızlı başlayan Vefaspor 9. dakikada penaltı atışını Melih ile gole çevirdi ve 1-0 öne geçti.

İlk yarının kalan bölümünde Mimar Sinanspor’un beraberlek çabası sonuç vermedi ve ilk yarıyı Vefaspor 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarının yine başında Abdulkadir ile ikinci golü bulan Vefaspor skoru 2-0 yaptı ve rahatladı.

Maçın kalan bölümünde i rakibine beraberlik fırsatı vermeyen Vefaspor sahadan üç puanla ayrılarak bu sezonki ikinci şampiyonluk kupasını aldı.

Bu maçtan önce oynanan diğer final grubu maçında ise Osmancık Belediyespor, Gençlerbirliği’ni 2-1 yenerek sezonu üçüncülük kupası ile tamamladı.