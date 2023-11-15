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İskilipgücüspor’un 4. İstanbul buluşması hafta sonunda yapıldı.

Üsküdar Belediye Salonunda yapılan geceye Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile kulübün sponsor firmaları Mamur Ajans Reklam sahibi Hakan Manici, Pakro Kimya sahipleri İsmail ve Mustafa Topal, Üsküdar Belediye Meclis üyesi ve Karaca Tekstil sahibi Saadettin Karaca, Hayat Kart Teknoloji aŞ sahibi Hasan Sarı, Geven Ambalaj Sanaya AŞ sahibi Alaettin Sümer, Burhan ve Sümer, Son iki sezondur kulüp ana sponsoru Pakro Kimya sahibi Mustafa Topal ve kardeşleri, İsdak Başkanı Hasan Güçlü ile İstanbul’da oturan İskiliplelir yoğun ilgi gösterdiler.

İskilipgücüspor Başkanı Nihat Armutcu tarafından sunumu yapılan gece Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı ile başladı ve ardından kulüp ana sponsorlarına teşekkür plaketi verildi.

2022 yılında İskilip’te misafir olan Hilmi Türkmen İskilipgücüspor kulübüne 100 bin liralık rekor bir bağışta bulundu.

Programının yoğunluğu nedeni ile Hilmi Türkmen’in ayrılmasının ardından kulüp yararına açık artırma ile hediyelik eşkalar satışa çıkarıldı. Galatasaray Yöneticisi İskilipli Eray Yazgan’ın hediye ettiği futbolcuların imzaladığı forma Sistem Makina AŞ sahibi Bülent Çivici tarafından satın alındı. Trabzon yöneticisinin yardımcısı olan Başkan Nihat Armutcu’nun öğrencisi Ali Göler’in hediye ettiği bordo mavili futbolcuların imzaladığı formayı Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Süleyman bey aldı.

Diaroma sanatcısı Cengiz Semerci’nin yaptığı Sakarya İlkokulu tablosu Forplast AŞ sahibi Fatih Oruç tarafından satın alındı. Yine aynı sanatçının yaptığı İskilip kalesi maketleri Sistem Makina AŞ sahibi Yasin Çivici ve Geven Ambalaj Sanayi sahibi gecenin sponsorlarından Alattin Sümer tarafından satın alındı.

Dejavu Çiçekcilik sahibi Hüseyin Kolay’ın eseri harika rölyef tablolan Sistem Makina sahibi İbrahim Çiftçi, Dünya Çorumlular Platformu Tevfik Göktürk ve Mustafa Güler tarafından satın alındı.

Armoni Fotoğrafçılık sahibi Ömer Erdoğan’ın İskilip fotoğrafları Ali Kasım Anaç ve Nedim Türkoğlu’nun kızı tarafından alındı. Diğer Trabzonspor formasını İskilipli Emekli Öğretmen Hüseyin Görgülü torunu için satı aldı.

İskilipgücüspor Başkanı Nihat Armutcu geceye on kişilik masa rezervasyonu ile birlikte gönüllü bağışta bulunan Mustafa Salur’a İstanbul programında üç gün boyunca kendileri ile yakından ilgilenen, gece için Belediye tesislerinni arayan ve Belediye ile aralarında köprü olan Sadettin Karaca’ya destekleri için çok teşekkür etti.

Her program öncesi yemek ikramında bulunan her eksiklerini gidermeye çalışan kulübün İstanbul fahri yöneticisi Hakan Marici’ye İstanbul’da organize için altı kişilik kafilenin konaklama giderlerini karşılayan Yaşanan Haber Gazetesi sahibi Karadayı Hırdavat sahibi ve aynı zamanda Çekmeköy İmam Hatipliler Derneği Başkanı Barış Arslan’a şükranlarını sunan İskilipgücüspor Başkanı Nihat Armutcu’ya tüm camia adına teekkür etti.

İskilipgücüspor Başkanı Nihat Armutcu depremzede olmasına karşın Kahramanmaraş’tan uçakla gelen ve çalıştığı şirket çalışanlarına İskilip dolması ikram eden sporcu kardeşi Tevfik Leblebici’ye dört senedir İskilip dolmasını hazırlayan ve sunan İsmail Büyükcebeci ve ekibine, dört gün boyunca özel aracını hiç bir menfaat beklemeden kendilerine tahsis eden Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi Duran Bıyık’a üç yıldır üst üste katılamadığı geceye maddi destek sağlamaya devam eden Nihat Köse’ye yemeği bir veya iki kişi gelmesine karşın 10-20 kişilik davetiye alarak kulübe destek veren Muzaffer Uçak’a şükranlarını sundu.

Armutcu düzenledikleri bu organizelerden elde edilen gelirin tamamının kulübe bir servis kazandırmak ve tesisleri modernize etmeye kullanacaklarını ve İskilipgücüspor olarak alt yapıya ağırlık vereceklerini söyledi. Armutcu, İstanbul’da düzenledikleri yemek organizesinde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in 100 lira bağışta bulunduğunu bunun yanında diğer etkinliklerden gelen 130 bin lira ile birlikte toplam 230 bin lira toplandığını söyledi. Bu parayı kulübe bir servis aracı kazandırmak ve soyunma odalarının modernizasyonu için kullanacaklarını tek düşüncelerinin kulübün alt yapısını çok daha güçlü hale getirmek olduğunu belirterek katkı veren herkese canı gönülden teşekkür etti.