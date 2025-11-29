U 16 Final Grubunda ikinci yarı bugün oynanacak iki maçla başlayacak.

İlk yarıda üç maçınıda kazanarak lider durumda bulunan Vefaspor bugün saat 14’de Sungurlu ilçe sahasında ilk yarıda üç maçından da puansız ayrılan Sungurlu Belediyespor ile karşılaşacak. Vefaspor bu maçı kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak, Sungurlu ise ilk puanlarını güçlü rakibi önünde almak istiyor.

Günün diğer maçında 6 puanla ikinci sırada bulunan Mimar Sinanspor ile üç puanla üçüncü sırada bulunan Gençlerbirliği takımları Mimar Sinan sahasında saat 14’de karşılaşacak.

Mimar Sinan bu maçı kazanarak şampiyonluk umutlarını son iki maça taşımak Gençlerbirliği ise ikincilik iddiasını sürdürmek için kazanmak zorunda.

Hakemler Soytemiz ve Doğan

İl Hakem Kurulu bugün oynanacak play-off dördüncü hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Mimar Sinanspor- Gençlerbirliği maçını Hasanberk Soytemiz yönetecek yardımcılıklarını ise Merve Kızılkaya ve Yiğit Eymen Asıltürk yapacak.

Sungurlu Belediyespor- Vefaspor maçını ise Serhat Doğan yönetirken yardımcılıklarını ise Meriç Devran Demiral ve Mahmutcan Doğan yapacak.