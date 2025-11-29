2. Amatör Küme’de şampiyon belli oluyor.

Ligde 1. Amatör Küme’ye çıkmayı garantileyen İkbalspor ile Buharaspor takımları yarın oynayacakları maç sonunda birinci veya ikinci olarak çıkacak takımı belirleyecekler.

Ligde sekiz hafta sonunda İkbalspor takımı 21 puanla lider durumda bulunurken Buharaspor takımı ise 19 puanla ikinci sırada bulunuyor. İkbalspor bu maçı kazanması halinde son maçlar öncesinde ligi şampiyon olarak tamamlamayı garantileyecek.

Buharaspor’un ligi şampiyonluk kupası ile tamamlaması için kazanmaktan başka şansı yok. Beraberlik halinde ise düğümü son hafta maçları çözecek.

İkbalspor-Buharaspor maçı Lütfican Arduç’u

2. Amatör Küme’de dokuzuncu hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Lider İkbalspor ile ikinci sıradaki Buharaspor arasındaki maçı Lütfican Arduç yönetecek yardımcılıklarını ise Taha Rahmi Atılgan ve Mevlüt Dişçeken yapacak.

Haftanın diğer maçında ise Gençlerbirliği ile İtfaiyespor arasındaki maçta ise Elvan Mert Armutcu düdük çalacak yardımcılıklarını ise Uğur Koçak ve Yunus Emre Yeşil yapacak.