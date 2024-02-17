İl Hakem Komitesi hafta sonu oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
U 16 Final Grubunda şampiyonluğun iki adayı Mimar Sinan ile Çorum Anadolu FK arasındaki maçı Ramazan Boyraz yönetecek.
Bugün oynanacak U 16 Final grubunda ilk yarının son haftasında maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
Mimar Sinan Gençlik- Çorum Anadolu FK: Ramazan Boyraz, Özkan Dağ, Mertcan Öğreten. HE Kültürspor- Hattuşaspor: Ömür Soytemiz, Sefa Kabak, Atahan Demir.
Yarın oynanacak 1. Amatör Küme maçlarını yönetecek hakemler şöyle: Mimar Sinanspor- İskilipgücüspor: İsmail Sırma, Emrecan Arslan, Mertcan Öğreten. HE Kültürspor- Kargıserispor: Ertuğrul Ramazan Boyraz, Fatih Koçak, Ebubekir Kılcı. İskilipspor- Gülabibeyspor: Ramazan Boyraz, Fatih Koçak, Atahan Demir. Ulukavakspor-Alaca Belediyespor: Mehmet Samet Ünal, Ömür Soytemiz, Özkan Dağ.