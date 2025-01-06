Ahlatcı Çorum FK U 19 takımı Çankayaspor deplasmanında ilk dakikalarında yenik duruma düştüğü maçı son bölümde bulduğu iki golle 2-1 kazanmayı başardı.

Cumartesi günü oynanan maçta ev sahibi takım maça hızlı başladı ve 3. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Bu golden sonra rakibi önünde oyun üstünlüğünü ele geçiren Çorum FK aradığı beraberlik golünü 86. dakikada buldu.

Bu dakikada yan topta ileri çıkan savunmadan Laye attığı golle skoru 1-1 yaptı.

Maçın 89. dakikasında ise bu kez sahneye Abdullah çıktı ve takımına üç puan getiren golü Çankaya ağlarına gönderdi.

Sahadan üç puanla ayrılan Çorum FK 18 puana yükselirken Çankaraspor ise 11 puanda kaldı.