Ahlatcı Çorum FK Bölgesel Gelişim Ligi U 19’da dokuzuncu hafta maçında evinde konuk ettiği Tarsus İdman Yurdu takımını 3-1 yenerek ilk iki iddiasını sürdürdü.

Devane sahasında dün oynanan maçta Ahlatcı Çorum FK Tarsus İdman Yurdu önünde ilk yarıdaki etkili oyunu ile Adal’ın attığı ilk yarının son bölümünde attığı iki golle devreyi 2-0 önde tamamladı. İlk yarının son bölümünde konuk takımdan Kayra kırmızı kart görerek on kişi kaldı,

İkinci yarıda biraz rehavete kapılan kırmızı siyahlı takım 52. dakikada penaltıdan Yunus’un attığı golle konuk takım skoru 2-1 yaptı ve morallendi. Son haftalarda takımını golleri ile sırtlayan Adal rakibin bu umutlarını 67. dakikada attığı üçüncü golle sona erdi ve sahadan 3-1 galip ayrılan Ahlatcı Çorum FK 15 puana yükseldi ve grupta ilk iki umutlarını devam ettirdi.