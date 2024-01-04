Amatör futbolda sezonun ikinci teknik toplantısı bugün yapılacak. Bugünki toplantıda 2. Amatör Küme Büyükler Ligi ile U 17 ve U 13 ligleri fikstür ve statüleri belirlenecek.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan 2023-24 sezonunda 2. Amatör Küme, U 17 ve U 13 liglerinin teknik toplantısının bugün saat 14’de Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Toplantı Salonu’nda yapılacağını söyledi.

Ayan toplantıda Mart ayında başlatılması planlanan 2. Amatör Küme Büyükler Ligi ile birlikte U 13 ve U 17 liglerinin grupların belirlenmesi, statülerinin karara bağlanmasının yapıacağını belirterek bu kategorilerde mücadele edecek kulüplerin birer temsilcileri ile toplantıya katılması gerektiğini bildirdi.