Masa Tenisi Erkekler Süper Liginde play-off son etabında Çorum Belediyespor yaptığı sekiz maçta üç galibiyet beş mağlubiyet aldı ve ligi yedinci olarak tamamladı.

Balıkesir’de yapılan Masa Tenisi Süper Lig play-off müsabakalarında Çorum belediyespor erkek takımı Arda Kekillioğlu, Afshin Noroozi ve Hüseyin Durmaz’lı kadrosu ile mücadele etti.

Son etapta İstanbul Tenis Eskrim Dağcılık, Beyoğluspor Balıkesir Bu Piliçspor’u 3-2 yenerken Adana Çiltar MTİ, İstanbul BBSK A ve İstanbul Darüşşafaka’ya 3-1 yenilirken Fenerbahçe A takımı ve Kocaeli KBS MTDspor’a ise 3-0 yenildi.

Bu etap sonunda ilk dört içinde yer alan birinci Fenerbahçe A, Çiltar MTİ ikinci İstanbul BBSK üçüncü ve Kocaeli KBS MTDspor ise dördüncü olarak dörtlü finale yükseldi.

Çorum Belediyespor ligi 21 puanla yedinci olarak tamamladı.

Kadınlarda mücadele eden Çorum Spor İhtisas 10. ve Çorum Belediyesi Gençlikspor kulübü ise 12. olarak ligi tamamlayarak önümüzdeki sezonda Süper Ligde mücadele etmeye hak kazandı.