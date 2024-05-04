Masa Tenisi Federasyonu’nun Uçan Raketler projesi kapsamında düzenlenen turnuvada madalyalar sahiplerini buldu.

Tevfik Kış Spor Salonu’nda turnuvada erkekler kategorisinde küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yapılan müsabakalanda 45 sporcu mücadele etti.

Takımlar sıralamasında küçük erkeklerde Çorum Belediyespor B takımı H. Eren Yılmaz, Şehnus Kaplan ve Kerem Urhan’lı kadrosu ile birinciliği kazanırken Çorum Belediyespor A takımı ise A. Aziz Yetim, Eymen Solak ve Ayaz Denek’li kadrosu ile ikinci oldu.

Bekir Aksoy İlkokulu Melih Çiçek, Ali Kazancı ve Hüseyin Kılıç’lı kadrosu ile üçüncü olurken 19 Mayıs ilkokulu ise Kamil Aluç, Eren Kaya ve Asım Küre’den oluşan takımı ile dördüncü oldu.

Yıldız Erkeklerde ise İzzet Yasin Kula, Muhammet Akif Mercan ve Taha Kaya’la kadrosu ile Suheybi Rumi İlkokulu birinci olurken 13-18 Yaş Çocuk Evleri derecelerinde Kıvanç Işık Artun, Umut Apaydın ve Berat Koçaker’den ouşan takım ile ikinci oldu.

Genç erkeklerde Çorum Spor Lisesi Abdurrahmaz Gürbüz, Abdullah Gürbüz ve Sefa Emin Karayel takım birinciliği kazanırken 13-18 Yaş Çocuk Evleri ise Efe Şeker, Fatih Sediroğlu ve Zafer Şahin’li kadrosu ile ikinci oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Projenin kızlar bölümü ise önümüzdeki günlerde yapılacak.