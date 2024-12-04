2. Amatör Küme’de ikinci yarı hafta sonu oynanan dört maçla başladı.

Ligde ilk iki mücadelesi veren üç takım haftayı kayıpsız geçerek sıralamadaki yerlerini korudular.

Ligde ilk iki takımı bu üç takımın kendi arasında oynayacağı maçlar belirleyecek.

İkinci yarının ilk hafta maçlarında lider Sungurlu Belediyespor sahasında Mecitözü Gençlerbirliği’ni 9-1 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.

Lig ikincisi Dodurga Belediye Beyliğispor ise Oğuzlar Belediyespor deplasmanında 5-1 galip gelerek lideri takibini sürdürdü.

Üçüncü Buharaspor ise sahasında Düvenci Belediyespor karşısında 3-1 kazanarak ilk iki yarışında bende 'varım' dedi.

Kargıserispor ise sahasında Bayat önünde 3-1 kazandı.

Ligde yarın erteleme maçında Dodurga Belediye Beyliğispor sahasında Mecitözü Gençlerbirliğini konuk edecek.

Pazar günü ise ligde ilk iki sırada bulunan Dodurga ile Sungurlu Belediyespor maçı ligde ilk iki yolunda son derece kritik bir önem kazandı.