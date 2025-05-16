Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, 'Saadet Partisi ile ittifak olacak mı?' şeklinde soruya; "Üçüncü bir ittifak heyecan verici olabileceğini düşünüyorum" dedi

Kuşcu; "Geçtiğimiz seçimde Cumhur İttifakı’nda ayrı olarak seçimlere katıldık. Cumhur İttifakı’na 30 maddelik bir mutabakat metni hazırlayarak girmiştik. Ama maalesef hükümet bu 30 maddenin hiçbirinin gerçekleştirmediği gibi tam tersi eylemlerde bulundu. Bizler de mutabakata uyulmadığı için seçimlere tek başımıza girme kararı almıştık. Genel başkanımızın bundan sonra Cumhur İttifakı’nda olmayacağımızı ama sahada üçüncü bir ittifakın iyi bir enerji oluşturacağını beyan etti. Saadet Partisi ile de ittifak olabilir. Arasında DEVA, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Anahtar Parti’nin olabileceği üçüncü ittifakın bir heyecan verici oluşum olabileceğini düşünüyorum. Türkiye bu iki seçenekten kurtulması gerekiyor.” şeklinde konuştu