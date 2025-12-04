Çorum'un Sungurlu ilçesine uçurumda mahsur kalan keçiler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Sungurlu ilçesi Kula köyü mevkiindeki dağlık arazide meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, köy civarındaki dağlık alanda keçilerin mahsur kalan keçilerini kurtaramayan vatandaşlar durumu Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, uçurumda mahsur kalan keçilere itfaiye aracının merdiveniyle ulaşabildi.
Keçiler, ekiplerin titiz çalışmasıyla bulundukları yerden alınarak sahibine teslim edildi.
Muhabir: İhlas Haber Ajansı