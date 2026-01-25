Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi, Gazeteci Uğur Mumcu'yu katledilişinin 33. yıldönümünde düzenleyeceği programla andı.

Dernek binasında düzenlenen etkinliğe CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, ADD Yönetim Kurulu Üyeleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması, saygı duruşunun ardından programın açılış konuşmasını yapan ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, "31 Ocak 1990 akşamı evinin önünde iki kahpe kurşunla katledilen Kurucu Genel Başkanımız Prof. Dr. Muammer Aksoy'un, 3 yıl sonra da 24 Ocak 1993 sabahı otomobiline konulan bomba ile alçakça paramparça edilen Kalpaksız Kuvvacımız Uğur Mumcu'nun yaşamdan koparılmaları, batı emperyalizminin ülkemizi güdümünde tutma amaçlı 90’lı yıllar seri aydın cinayetlerini başlatan kanlı eylemleridir” dedi.

Uğur Demirer etkinliğe katılanlara teşekkür etti.