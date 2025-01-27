Araştırmacı Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu, katledilişinin 32. yılında Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi’nde düzenlenen programla anıldı.

Sunucu Uğur Çınar’ın konuşmacı olarak katıldığı programa; CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Arslan Kaya, Eğitim İş Şube Başkanı Tuba Üreyen ve sendika yönetim kurulu üyeleri, Birleşik Emekliler Sendikası Çorum İl Temsilcisi Sefa Batak ve yönetim kurulu üyeleri, Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan ve yönetimi, dernek yöneticileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Katılımcılar, Uğur Mumcu ile ilgili görüş ve düşüncelerini dile getirerek, katledilişinin yıldönümünde O'nu bir kez daha saygıyla andı.