Çorum FK'da Teknik Direktör Uğur Uçar transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yeni sezon hazırlıklarına değinen genç teknik direktör, "Kampın ilk etabı fiziksel çalışmalarla geçiyor." dedi.

Uçar, Çorum FK'nin Süper Lig'e yükselmesine değinirken "Futboldan alacağım var demiştim, şampiyonluk çok güzel oldu." ifadelerini kullandı.

AUBAMEYANG İÇİN AÇIKLAMA

Ligde kalıcı olmak istediklerini dile getiren Uğur Uçar, transfer çalışmalarına da değindi.

Genç çalıştırıcı, Çorum FK'nin transfer gündeminde yer alan 37 yaşındaki Gabonlu yıldız Pierre-Emerick Aubameyang'dan övgüyle bahsetti.

Uçar, "Forvet transferi için belirlediğimiz isimler var. Aubameyang, son senede Marsilya'da çok iyi bir sezon geçirdi. Aubameyang'ın kariyeri ortada, transfer gerçekleşirse takım lideri olabilecek bir isim" diye konuştu.

Sezonu Galatasaray maçıyla açmanın kendileri için çok özel olduğunu kaydeden Uğur Uçar, kırmızı-siyahlı ekibin taraftarından tek isteğinin sabır olduğunu vurguladı.