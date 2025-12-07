AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal'ı ziyaret etti.

Milletvekili Yusuf Ahlatcı görüşmede, Çorum’un üretim kapasitesini, yatırım alanlarını ve sanayicilerin öncelikli taleplerini ele aldıklarını söyledi.

Sanayicilerin attığı her adımın, şehrin yarını güçlendireceğini ifade eden Ahlatcı, "Çorum’un büyümesi, Türkiye’nin üretim gücüne doğrudan katkıdır. Çorum’un ulaşımda güçlenecek olması, sanayicimizin rekabet gücünü de ciddi şekilde artıracaktır.

Özellikle hızlı tren hattına yönelik çalışmalar tamamlandığında, şehrimizin üretim ve ticaret kapasitesine büyük bir ivme kazandıracaktır.

Üretimden istihdama kadar her alanda iş dünyamızın yanındayız. Çorum’un gelişmesi ve kalkınması için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.