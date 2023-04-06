Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Örgütü, 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi İskilip ilçesinde halkın sorun ve taleplerini dinleyerek, Millet İttifakı’nın iktidarı için destek istedi.

CHP İl Başkanı Ümit Er, Milletvekili Aday Adayları Mehmet Tahtasız ve Recep Bacı, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik ve Kadın Kolları Üyeleri İskilip halkı ile buluştu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var, İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Var ile partililer tarafından karşılanan CHP heyeti, ilk olarak İlçe Başkanlığını ziyaret ederek parti çalışmalarını değerlendirdi. Partililer daha sonra esnaf ziyaretleri yaptı.

ESNAFIN SORUN VE TALEPLERİNİ ÖĞRENDİ

İl Başkanı Ümit Er ve beraberindekiler, İskilip Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret ederek Başkan İsmet Uslu ile bir süre sohbet etti. Esnafın sorun ve talepleri hakkında bilgi alan CHP heyeti, Millet İttifakı'nın iktidarında yapılacak çalışmaları özetledi.

İsmet Uslu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, CHP heyetine teşekkür etti.

İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Var ve beraberindeki heyet pazarı ve esnafı ziyaret ederek hem sorunları sahada tespit etti, hem de CHP'nin aile destek sigortası hakkında broşürler dağıttı.

MİLLET İTTİFAKI’NA DESTEK İSTEDİLER

CHP İl Başkanı Ümit Er, Milletvekili Aday Adayları Mehmet Tahtasız, Recep Bacı, İlçe Başkanı Yusuf Var, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül ve beraberindeki heyet de pazarı ve esnafı gezerek hem Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, hem de parlamentoda çoğunluğun sağlanması, Millet İttifakı'nın iktidara getirilmesi için destek istedi.

Esnafın ve vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılanan CHP'liler; çocukların yatağa aç girmediği, anne ve babaların, gençlerin gelecek kaygısı yaşamadığı, ekonomide, tarımda, hayvancılıkta, sanayide, turizmde, eğitimde, sağlıkta, hayatın her alanında atılımlar yapılması, hedeflere ulaşılması, herkesin yüzünün güldüğü bir Türkiye şartlarına kavuşmak için Millet İttifakı'nın iktidara gelmesinin şart olduğunu anlatarak, ülkede köklü bir değişikliğin yapılması için 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimlerde destek istedi. (Haber Merkezi)