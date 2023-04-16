MURAT KARASU

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, Alaca’da Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Zeki Dilmen ve dernek yöneticileri tarafından karşılanan Vahit Kayrıcı’ya MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Alaca İlçe Başkanı Şerafettin Ercoşkun, önceki dönem Çorum Belediye Meclis Üyesi Ali Beyaz’ın yanısıra teşkilat mensupları eşlik etti.

Ziyarette dernek başkanı Zeki Dilmen’den faaliyetleri hakkında bilgi alan Kayrıcı, 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde oluşan ittifaklar ve özelliklede terör yandaşı partilerle kurulan işbirliği hakkında fikirlerini dile getirdi.

Canını vatan uğruna feda eden şehitlerin yakınlarının ve bedeninin bir parçasını vatan savunmasında kaybeden gazilerin Türk Milleti’nin en kutsal emanetleri olduğunu söyleyen Kayrıcı, şehitlere Allah’tan rahmet dilerken, şehit ailelerine sabır, gazilere de geçmiş olsun diledi.

14 Mayıs’ta Türkiye’nin çok önemli bir seçime gideceğini belirten Vahit Kayrıcı, bir yanda devleti çökertmeye çalışanlara karşı oluşmuş Cumhur İttifakı, diğer tarafta da terör destekçisi partilerle işbirliği kuran bir başka ittifakın olduğunu ifade etti.

Millet İttifakı’nın, Türkiye'yi bölmek isteyen siyasi partinin desteğini aldığını vurgulayan Kayrıcı, “CHP ile kurdukları pazarlık sonucu terör örgütünün siyasi uzantısı parti aday bile çıkarmayarak bu ittifakın adayını destekliyor. Bu destek tesadüf değildir. Terörist başı bebek katili Öcalan’ı dışarı çıkartmaktan bahsediyorlar. Terörist Demirtaş’a özgürlükten bahsediyorlar. Türkiye’yi 17 bölgeye bölmekten bahsediyorlar. Türkiye’nin gururu İHA’ların, SİHA’ların üretimine son vereceklerini vaat ediyorlar. Bu siyasi partiyle yapılan pazarlıkla karşımızda oluşmuş bir muhalefet var” dedi.

Cumhur İttifakı'nın devleti çökertmeye çalışanlara karşı oluşmuş bir ittifak olduğunu belirten Kayrıcı, Cumhur İttifakı ve Türk Milliyetçileri olarak Türkiye'yi bu terör sevicilerine asla teslim etmeyeceklerini kaydetti.

Kayrıcı, Alaca’dan Türk Milleti’ne de seslenerek, “Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayalım. 14 Mayıs’ta sandığa giderken aklıselim hareket edelim” diye konuştu.