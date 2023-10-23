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Çorum’da Selçuklu mimarisi tarihi Ulu Camii’nin restorasyon çalışmalarında sona doğru yaklaşılıyor.

Titizlikle sürdürülen restorasyon çalışmalarının yıl sonunda tamamlanması ve 2024 yılı itibariyle de Ulu Camii’nin ibadete açılması planlanıyor.

Çorum’un en önemli ibadet merkezi olarak asırlara damgasını vuran Ulu Camii’nin ibadete açılmasını sabırsızlıkla bekleyen Çorumlular, yıl sonundan itibaren ibadetlerini burada yapabilecek.

Aralık 2022’de başlayıp, aralıksız devam eden restorasyon çalışmalarının aslına uygun olarak devam etmesi için büyük bir titizlik sergilenirken, zamanla sıva ve boyalarla üzerine kapanan tarihsel değere sahip süslemeler de ortaya çıkıyor.

250 yıllık kalem işi motifleri, hapsolduğu sıvaların altından kurtarmak için büyük bir çaba sarf eden restorasyon uzmanları, büyük bir sanatsal değer taşıyan motiflerin sağlam kalan bölümlerini günümüze taşımayı başardı.

Tavandan tabana kadar sürdürülen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla ibadete açılacak olan Ulu Camii, yepyeni bir çehreyle cemaatini karşılayacağı güne hazırlanıyor.