Yaklaşık 1.5 yıl önce Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışması kapsamında ibadete kapatılan tarihi Ulucami, Cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanı Halil ibrahim Aşgın, Cuma namazını Ulucami'de kılarken, vatandaşlar da yıllar sonra yeniden açılan Ulucami'ye akın etti.

Ulucami'yi özlediklerini belirten vatandaşlar, restorasyon çalışmasına da tam not verdi.

Bu arada Ramazan ayında Ulucami'de hatimle Teravih namazı kılınacak.