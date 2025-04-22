Vali Ali Çalgan İl Koordinasyon Kurulu toplantısında yapımına başlanan Kırıkkale-Çorum hızlı tren projesi için 2025 yılında 4 milyar lira ödenek ayrıldığını söyledi.

Çorum’da 2025 yılı yatırımlarının değerlendirildiği İl Koordinasyon Kurulu toplantısı dün Vali Ali Çalgan başkanlığında gerçekleştirildi.

TSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Karayolları 7.Bölge Müdürü Serdar Ateş, DSİ 5.Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Ali Çalgan; “İlimizde 2025 yılında kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 291 adet kamu yatırım projesi yürütülmekte olup bu projelerin toplam proje tutarı 122 milyar Türk Lirası, önceki yıllar harcama tutarı 24 milyar, 2025 yılı ödeneği 13.7 milyar, 2025 yılı ilk dönem harcama tutarı 646 milyon Türk lirasıdır.” dedi

2025 yılında Çorum’da kamu yatırım tutarlarında oldukça ciddi bir artış meydana geldiğini ifade eden Vali Çalgan; “Önceki yıllara göre proje toplam tutarında yaklaşık %200 artış söz konusudur. Bu artış Devlet Demir Yoları İşletmesi Genel Müdürlüğünün Delice-Sungurlu-Çorum arasına kurulacak olan Yüksek Standartlı Demir Yolu inşaatının başlanmasıyla oluşmuştur. Bu projenin toplam bedeli 75 milyar Türk Lirası’dır. Bu proje için 2025 yılında 4 milyar Türk Lirası ödenek ayrılmıştır.” şeklinde konuştu