Çorum’da Eğitim Bir Sen 2 Nolu Şubesi tarafından üniversite idari personeline yer değişikliği hakkı tanınması için eylem düzenlendi.

Hitit Üniversitesi önünde düzenlenen eyleme Memur Sen İl Başkanı Fatih Okumuş, Memur Sen’e bağlı sendika başkanları ile üniversite görev yapan idari personel katıldı.

Eğitim Bir Sen 2 Nolu Şube Başkanı Doç. Dr. Harun Kısacık; “Toplu sözleşme kararı uygulansın, üniversite idari personeline yer değişikliği hakkı tanınsın” dedi

Kısacık yaptığı açıklamada, üniversite idari personelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olmasına rağmen, diğer kamu kurumlarında çalışan idari personel gibi iller veya kurumlar arası merkezi yer değişikliği hakkına sahip olmadığını vurguladı.