FATİH BATTAR

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Demokrasiye Sahip Çıkanlar' konulu panelde gerginlik yaşandı.

Panele sadece üniversitede görev yapan akademisyenler, öğretim görevlileri ve üniversite çalışanları davet edildiği öğrenilirken, panele alınmayan eski Belediye Meclis üyesi Reşit Keleş, yaşananları protesto ederek; "15 Temmuz kutlama programında bugün yapılacak olan konferansa akademisyen harici vatandaşın katılması neden yasak. Vatandaşın katılmadığı konferans körler sağırlar birbirini ağırlar şekline dönüşüyor. Böyle kutlama yapacağınıza hiç yapmayın. Böyle kutlama istemiyoruz." dedi

Yaşanan protestonun ardından ardından Reşit Keleş, polis gözetiminde üniversiteden uzaklaştırıldı.