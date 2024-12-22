İstanbul'un Beykoz ilçesinde Kavacık Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda görev saati dışında kendi aracıyla seyir halinde olan polis memuru S.Ç., trafikte ilerleyen 86 yaşındaki ünlü mimar Turgut Toydemir ile tartışmaya başladı.

Bunun üzerine polis memuru, Toydemir'in aracını durdurmak istedi.

GÖZALTINA ALINDI

Toydemir'in aracıyla ilerlemeye devam etmesi üzerine polis memuru S.Ç., araca doğru tabancasıyla ateş açtı ve kurşunlardan birinin Turgut Toydemir'e isabet etmesi üzerine ünlü mimar yaralandı.

Ağır yaralanan ünlü mimar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis S.Ç. silahıyla birlikte gözaltına alındı.

Toydemir'e silahlı saldırıda bulunan polis memuru S.Ç. açığa alınırken hakkında kasten yaralama suçlamasıyla tahkikat başlatıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan olayda ağır yaralanan mimar Turgut Toydemir'den ilerleyen saatlerde acı haber geldi.

Toydemir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ünlü mimarın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından Turgut Toydemir’in cenazesi ailesi tarafından teslim alındı.

POLİS MEMURU TUTUKLANDI

Gözaltına alınan polis memuru S.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlanması üzerine Beykoz Adalet Sarayı'na sevk edilerek savcılıkta ifadesi alındı.

S.Ç. ifadesinde, "maktulün köprü ve sonrasında ilerleyen trafikte ambulansa yol vermemesi, aracıyla makas atması ve durmaması üzerine ateş ettiğini" söylediği öğrenildi.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen polis memuru S.Ç, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden silahla yaralama olayına ilişkin yapılan açıklamada, "Polis memuru S.Ç'nin aracı ile seyir halindeyken diğer araç sürücüsü Turgut Toydemir ile aralarında trafik nedeniyle tartışma çıktığı, S.Ç'nin aracı durdurmak istemesi ve Toydemir'in durmaması üzerine S.Ç'nin silahıyla araca doğru ateş etmesi sonucu Toydemir'in yaralandığı anlaşılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, silahıyla birlikte yakalanan polis memuru S.Ç'nin açığa alınarak görevden uzaklaştırıldığı ve "kasten yaralama" suçundan hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin adli ve idari olarak devam ettiği bildirilmişti.

CENAZESİ AİLESİ TARAFINDAN TESLİM ALINDI

Hayatını kaybeden ünlü mimarın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Burada yapılan işlemlerin ardından Turgut Toydemir’in cenazesi ailesi tarafından teslim alındı.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Toydemir'in cenazesi, morgdan alındıktan sonra Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi.

Burada aile adına taziyeleri Toydemir'in oğlu Mehmet Toydemir kabul etti.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Toydemir'in naaşı Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Toydemir'in cenazesine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, çok sayıda iş insanı ve yakınları katıldı.