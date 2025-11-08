Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, üreticileri ziyaret ederek sorunları yerinde dinledi.

Çorum’da örnek üretim faaliyetleri yürüten çiftçilerden Ferit Özşahin’e ait kanola tarlasını yerinde inceleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, ziyarette tarla hazırlığı, İlde üretim planlamasında yer alan kanola üretim teknikleri ve verimliliği artırmaya yönelik uygulamalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Hasan Taş ayrıca, bölgede faaliyet gösteren küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiricileriyle bir araya gelerek üreticilerin taleplerini dinledi, sürdürülebilir hayvancılık ve yem bitkileri üretimi konularında istişarelerde bulundu.

Ziyaret programı kapsamında ayrıca, ikinci ürün silajlık mısır hasadını da yerinde inceleyen Hasan Taş, üreticilere bereketli bir sezon dileyerek, “Üreticimizin emeği, ülkemizin geleceğidir. Her zaman sahadayız, üreticimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.

