Önlerinde uzun pide kuyruklarının oluştuğu pideciler bu yıl Ramazan ayını mutlu bir şekilde yolcu ettiklerini belirttiler.

Mübarek ayın sonlanmasının burukluğunu yaşadıklarını söyleyen işletme sahipleri bayrama erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz dediler.

Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan’da da pide salonları sahura kadar hizmet verdiler.

İlimizde faaliyet gösteren pide fırınları Ramazan sofralarının lezzeti pideleri büyük özenle hazırladıklarını belirtirken bu mübarek ayla özdeşleşen Ramazan pidesi iftar ve sahur sofralarımızda yerini aldı.

‘HALKIMIZIN İLGİSİ BİZLERİ MEMNUN EDİYOR’

Mustafa Çağdaş’ın sahibi olduğu Eminler Pide Salonu Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 7. Sokak numara 6’da hizmet veriyor.

‘Halkımızın büyük ilgisi bizleri memnun ediyor diyen’ Çağdaş, iftara yakın saatlerde uzun kuyruklar oluşturuluyor.

On bir ayın sultanı Ramazan ayına yakışan lezzette pide çeşitleri ile hizmet verdiklerini belirterek bu yılda iftar saatine kadar pidelerin sıcak leziz bir şekilde sofralarda yer aldığını söyledi.

Müşterilerin isteğine göre güveç, tepsi yemeklerini de odun ateşinde hazırlayıp iftar sofralarına sunduklarını da söyledi.

Çağdaş, bu ramazanda da sahura kadar açık olduklarını belirterek sahurda müşterilerine içli pide çeşitleriyle hizmet verdiklerini de sözlerine ekledi.

‘RAMAZAN’IN BEREKETİNİ HİSSETTİK’

Ulukavak Mahallesi Tekceviz 2. Sokak numara 2’de faaliyet gösteren Salim’in Yeri Pide Salonu sahibi Salim Çıplak, Ramazan ayında herkesin sıcak pide tüketmek istediğine dikkati çekerek; “Mübarek ayın tadını almak isteyen vatandaşlarımız bu ayı iple çekiyor. Bizde kaliteden ödün vermeden kaliteli un, kaliteli malzemeler ile leziz ramazan pidesi üretiyoruz, mübarek ay boyunca sahura kadar hizmet verdiklerini belirten Dilmen, içli pide yapımı ile de sahur sofralarına lezzet kattıklarını kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, karışık pide çeşitlerini alo paket ile evlere servis yapıyoruz” dedi

Ramazan ayının bereketini işlerinde hissettiklerini söyleyen Dilmen; “Bu mübarek ayın sona ermesi tabiki bizleri hüzünlendiriyor fakat bayram mutluluğunu da yaşıyoruz” ifadelerini kullandı

Dilmen, Rabbim nice Ramazan-ı şerife yetişmeyi tüm Müslüman alemine nasip etsin diyerek sözlerini tamamladı.