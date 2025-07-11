Çorum Belediyesi’nin Kariyer ve İş Merkezi (ÇOKİŞ), kadın istihdamına katkı sunmaya devam ediyor.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Armor Isı Transfer firmasının başlattığı İstihdam Garantili Kaynak Eğitim Programı’na, ÇOKİŞ tarafından seçilerek yönlendirilen 9 kadın katılımcı, eğitimlerini tamamlayarak üretim hattında işbaşı yaptı.

SANAYİYE KADIN ELİ DEĞİYOR

Sanayide kadın istihdamının artırılması amacıyla başlatılan program, teorik ve pratik kaynakçılık eğitimleriyle kadınlara yeni bir meslek kazandırırken, aynı zamanda doğrudan istihdam imkânı da sundu. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadınlar, Armor Isı Transfer’in üretim birimlerinde göreve başladı.

Çorum Belediyesi’nin istihdam politikaları çerçevesinde hareket eden ÇOKİŞ, iş dünyasıyla kurduğu köprü sayesinde özellikle kadınların üretim süreçlerine dâhil edilmesine öncülük ediyor.

BAŞKAN AŞGIN: “KADIN EMEĞİNE DEĞER KATIYORUZ”

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Kadınlarımızın üretimde daha fazla yer almasını, aile ekonomisine ve ülke kalkınmasına katkı sunmasını çok önemsiyoruz. ÇOKİŞ aracılığıyla yürüttüğümüz bu tarz iş birlikleriyle, kadınlarımıza meslek edindiriyor, onları nitelikli iş gücü olarak sanayimizin hizmetine sunuyoruz. Kadın emeğine değer katmaya devam edeceğiz.” dedi.