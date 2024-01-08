Trendyol 1. ligde mücadele eden Şanlıurfaspor transfere doymuyor.

Sarı yeşilli takım iki tecrübeli ismi kadrosuna kattı.

Altay’dan bu ligin golcüsü Paixao ve Boluspor’dan orta saha oyuncusu Landel ile anlaştı.

Ligde ilk yarıyı düşme potasına yakın bitiren sarı yeşilli kulüp ikinci yarı kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir çaba içinde.

Transfer yasağı bulunan Altay’dan ayrılık sinyalini daha önce veren bu ligin üç kez gol krallığını kazanan Marco Fılıpe Lopes Paıxao ile önümüzdeki yılı opsiyonlu olmak üzere sözleşme imzaladı.

Urfaspor’un diğer transferi ise orta saha oyuncusu ve ülkemizde bir çok takımda forma giyen Guy Lucıen Michel Landel ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İki futbolcu resmi imzaların ardından takımın Antalya kampına katıldı.