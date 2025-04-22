TFF 1. Lig’in 36. haftasında, küme düşme hattını doğrudan ilgilendiren Manisa FK karşılaşması öncesi Şanlıurfaspor’da taşlar yerinden oynadı.

Teknik direktör Cihat Arslan, Pendikspor maçının ardından yaşanan bazı diyalogları gerekçe göstererek görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Bu gelişme, camiada büyük bir boşluk ve belirsizlik yaratmıştı.

Sözeri 3. Kez Görevde

Merakla beklenen “Yeni teknik direktör kim olacak?” sorusu cevabını buldu. Şanlıurfaspor yönetimi, daha önce kulüpte iki kez görev alan bu sezon başında takımda görev yapan tecrübeli teknik adam Erkan Sözeri ile anlaşma sağladı. Böylece Sözeri, sarı-yeşilli ekibin başında üçüncü dönemine başlamış olacak.

Erkan Sözeri, 2007 yılında Şanlıurfaspor’da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşamış, ardından 2024 sezonu başında takıma yeniden dönerek kısa süreli ancak etkili bir dönem geçirmişti. Ancak sezon başındaki yükselişe rağmen, ekim ayında bilinmeyen gerekçelerle görevinden ayrılmıştı.

Sözeri’nin önceki dönemlerinde kulüple yakaladığı ivme ve oynattığı pozitif futbol, taraftarlar arasında umut yarattı. Ayrıca ayrılığının ardından takımda yaşanan dengesizlikler de camiada hâlâ tartışma konusu. Gittiği Keçiörengücü'nde başarılı bir performans sergileyen Sözeri’nin Şanlıurfaspor’u düşme hattından çıkarıp ligde tutup tutamayacağı büyük merak konusu.

Manisa FK Maçı Ölüm Kalım Mücadelesi

Şanlıurfaspor, bu hafta sahasında ligde kalma mücadelesi veren Manisa FK ile karşılaşacak. Adeta “ölüm kalım” niteliği taşıyan bu maç, Erkan Sözeri’nin üçüncü dönemindeki ilk sınavı olacak. Sözeri’nin bu akşam Şanlıurfa’ya gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.