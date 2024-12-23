Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, “Rumeli Notları” adlı köşesinde Çorum’dan bahsetti.

Yavuz Donat, “Ortak tarihimiz, ortak kültürümüz olan bir ülkeden söz ediyorum. Üsküp'teyim... Ama... Sanki Niğde, Yozgat, Kırşehir, Çorum gibi bir şehirdeyim. Yemekler... Aile yaşamı... Düğün... Sünnet... Kına gecesi... Aynı.” ifadesini kullandı.

Yavuz Donat’ın makalesi şu şekilde:

ÜSKÜP (KUZEY MAKEDONYA)

“Türkçe'nin... Türk toplumunun "resmi ve milli bayramı (21 Aralık)" olarak kutlandığı bir ülkedeyim.

"Evlad-ı Fatihan" diye tanımladığımız gönül coğrafyamızdayım.

Atatürk denilince akan suların durduğu topraklardayım.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teyim.

Yahya Kemal Beyatlı'nın doğduğu şehirdeyim.

Rumeli notları... O kadar çok ki... Hangi birini anlatayım?

BALKANLARDAKİ ANADOLU

İstanbul'un fethinden önce Osmanlı egemenliğine geçen... 600 yıla yakın Osmanlı toprağı olan bir bölge. Ezan sesinin, İstanbul'dan yıllar önce yükseldiği diyarlar.

Şehrin silüetinde... Cami, cami, yine cami var.

Sultan Murad Camii.

Ve diğer camiler... O kadar çok ki. Caminin avlusunda Yahya Kemal Beyatlı'nın annesinin mezarı.

Türk okulları.

Türkçe ninniler... Türkçe mezar taşları.

Ortak tarihimiz, ortak kültürümüz olan bir ülkeden söz ediyorum.

Üsküp'teyim... Ama... Sanki Niğde, Yozgat, Kırşehir, Çorum gibi bir şehirdeyim.

Yemekler... Aile yaşamı... Düğün... Sünnet... Kına gecesi... Aynı. (Sabah)