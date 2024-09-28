Tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek Halk Eğitim Merkezleri'nde verilen kurslarda ve usta öğreticilerde kısıtlamaya gidildiğini ifade eden CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, Halk Eğitim Merkezleri'nde görev yapan öğretmen ve usta öğreticilerin de maaşlarını alamadığını belirtti.

Türkiye genelinde 998 Halk Eğitim Merkezi olduğunu ve bu merkezlerde binlerce usta öğreticinin görev aldığını hatırlatan Tahtasız, "Her ay 1 milyon vatandaşımız bu halk eğitim merkezlerinden sosyal kültürel kursları, mesleki eğitim kursları, yabancı dil kursları, halk müziği, sanat müziği koroları, değişik enstrüman kursları ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatları kursları alarak hem kendilerini geliştirmekte hem de kendilerine yeni iş alanı yaratmaktaydı. Ancak son dönemde bu kurslarda görev alan öğretmen ve usta öğreticilerin maaşlarında gecikmeler başladı. Çorum'da da 450 öğretmen ve usta öğretici maaş mağdurları arasında. Anlaşılan o ki itibardan tasarruf etmeyen hükümet eğitimden tasarruf ediyor" dedi.

Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri ve usta öğreticilerin maaş sorunununçözülmesi gerektiğini kaydeden Tahtasız, şunları söyledi:

"Okullara ödenek verilmediği için temizliği veliler yapıyor, yakıt parasını veliler ödüyor, okula alınacak güvenliklerin, temizlikçilerin parası velilerden isteniyor. Bu da yetmiyor Halk Eğitim Merkezleri kurslarında kısıtlamaya gidiliyor. Mevcutta görev yapanların maaşları geciktiriliyor. Türkiye genelinde binlerce öğretmen ve usta öğretici maaş mağduru. Çorum'da da 450 kişi mağdur. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Sn. Cemil Çağlar'ı bu önemli soruna sahip çıkmaya ve maaşların ödenmesi konusunda girişimde bulunmaya davet ediyorum. Eylül ayı neredeyse bitti ancak Ağustos maaşları dahi ödenmedi. Önümüz kış. Hayat çok pahalı. Kışla birlikte masraflar daha da artacak. Halk Eğitim Merkezi'nde öğretici olarak görev alanlar son derece mağdur. Birileri itibardan tasarruf etmesin diye eğitimden tasarruf edilmeye çalışılıyor. Bu yanlıştan derhal dönülmeli ve halk eğitim merkezleri amacı doğrultusunda halkımıza hizmet etmeye devam etmelidir."

