Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Olağan Genel Kurulu’nda Merkez İlçe Başkanı seçilen Utku Ulaş Taşar, mazbatasını aldı.
CHP İl Başkanı Ümit Er ve partililerle İlçe Seçim Kurulu’na giden Taşar, mazbatasını aldı.
Av. Utku Ulaş Taşar’ın yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:
“Mahmut Ayvaz, Kıvanç Azman, Zeynep Kübra Barkoç, Seher Bayıral, Ünal Ceylan, Hikmet Çakmak, Adem Dolgun, Mustafa Eker, Hanim Ergül, Leyla Sapancı, Yeter Solmaz, Fikret Can Söner, Sinan Şahin, Barış Tufan, Mehmet Ali Yıldırım, Resul Yiğitoğlu.”