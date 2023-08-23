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Çorum 'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen kişiyi takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından zanlı gözaltına alındı.

Zanlının üzerine yapılan aramada 3,58 gram metamfetamin ile 23,31 gram sentetik kannobinoid ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.