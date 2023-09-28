Çorum'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden Tır sürücüsü şarampole uçtu. Kazada sürücü ağır yaralandı.
Kaza, Çorum- Amasya Karayolu Elvan Çelebi Kavşağı'nda meydana geldi.
İddialara göre, uyuya kalan Tır sürücüsü Elvançelebi Kavşağı’nda keskin virajı alamayınca şarampole uçtu.
Kazayı gören vatandaşlar hemen Tır sürücüsünün yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.