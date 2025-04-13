35 yıldır görev yaptığı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) İl Müdürlüğü'nde görev yapan Üzeyir Özcan emekliye ayrıldı.
SGK’da çeşitli görevlerde bulunan Üzeyir Özcan’a İl Müdürü Ömer Tök tarafından plaket verildi.
Ömer Gök, yaptığı paylaşımda, “İl Müdürlüğümüzde 35 yıl hizmet veren Sayın Üzeyir Özcan emekliler kervanına katıldı. Bu güne kadar vermiş olduğu başarılı hizmetlerden dolayı şahsım ve kurumum adına teşekkür eder, emeklilik yaşamında sağlık huzur ve mutluluklar dilerim” dedi.
Editör: Atila Çiğdem