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Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) Yönetim Kurulu Üyesi ve ABD Çorumlular Derneği Başkanı Üzeyir Şahin’in kızı Selin Şahin, yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Selin Şahin'in cenazesi Alaca'da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Üzeyir ve Belma Şahin’in kızı, Alaca Esnaf Odası Denetleme Kurulu Başkanı Bünyamin Ilgaz’ın yeğeni 19 yaşındaki Selin Şahin, bir süredir Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.