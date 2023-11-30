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Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, kış lastiği kullanma zorunluluğun 1 Aralık 2023 Cuma günü itibariyle başlayacağını belirterek, hem oda üyesi esnafa hem de araç sahiplerine uyarılarda bulundu.

Oda Başkanı Necmettin Uzun, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte tüm araç sahiplerinin araçlarına kışlık lastiklerini taktırıp ve kışlık ekipmanlarını da mutlaka araçlarında taşımaları gerektiğini söyledi.

Zorunlu olduğu halde kış lastiği takmayan sürücülere trafik cezası uygulanacağını vurgulayan Uzun, kışlık lastik kullanımının yanında araçların kışlık bakımının da ihmal edilmemesi gerektiğini kaydederek, “Araçların rutin bakım, yani motor yağı, yağ filtresi, yakıt filtresi, hava filtresi, ateşleme sistemi, frenler, balatalar gibi sistem ve parçaların kontrolü veya değişimin yanında kış için ilave kontrol ve bakımlar da trafik güvenliği açısından önemlidir” dedi.

Araç sürücülerinin kış lastiği değişimini ve araç bakımlarını merdiven altı işletmeler yerine vergi ve oda kaydı bulunan yetkili esnafa yaptırmalarını tavsiye eden Necmettin Uzun, bu işle uğraşan esnafların da esnaf odaları tarafından daha önce çıkarılan fiyat tarifesine uymalarını istedi.

Uzun ayrıca, tüm sürücülere kış ayları boyunca kazasız belasız araç kullanmalarını diledi.