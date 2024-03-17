Milliyetçi Hareket Partisi(MHP), 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı bugün gerçekleştirildi. Merkez Yönetim Kurulu(MYK)’nda MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ile Prof. Dr. Ahmet Kürşat Azkur yer aldı.
Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kurultayda Devlet Bahçeli, 11. kez MHP Genel Başkanı seçilirken bin 295 delegenin tamamının oyunu aldı.
Kurultayda 75 üyeden oluşan MYK listesinde MHP Milletvekili Vahit Kayrıcı ile Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi hemşehrimiz Prof. Dr. Ahmet Kürşat da yer aldı.
Editör: Fatih Battar