Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ile Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan'ı ziyaret etti.

Milletvekili Vahit Kayrıcı’yı, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, MHP İl ve İlçe yöneticileri, Ülkü Ocakları yöneticileri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyeleri ile çok sayıda partili karşıladı.

Milletvekili Kayrıcı, ilçelerdeki sorunları bildiklerini ve yakından takip ettiklerini belirterek, aciliyet durumuna göre söz verdikleri tüm projeleri gerçekleştireceklerini söyledi.