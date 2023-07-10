MURAT KARASU

Ankara’da faaliyet gösteren Vakıf 19, Eylül ayında Rusya Büyükelçiliği ile Ankara ve Çorum’da etkinlikler düzenlemeye hazırlanırken, Hindistan Büyükelçiliği ile de kültürel işbirliği adına ilk adımlar atıldı.

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, “Hititler Büyükelçiliklerde” ve “Kadeş Sevgi ve Barış Orkestrası” projeleri için büyükelçilikler düzeyinde görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, Hititler Büyükelçiliklerde projesi ile hem ülkelerle kültürel ilişkileri hem de ticari ilişkileri gerçekleştirmek ve iletişime geçtiğimiz, birlikte program yaptığımız ülkelerden ilimize turist gelmesini sağlamak istiyoruz” dedi.

Projeyle ilgili Hindistan büyükelçiliği ile görüşmelere başladıklarını aktaran Alper Bilan, “Ziyaretimize gelen Hindistan Ticari Ateşesi Uma Kant ile çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Marka şehir amacımıza doğru yürüyüşümüzü sürdürme kararlılığı içindeyiz.” ifadelerini kullandı.