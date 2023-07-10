FATİH BATTAR

Çorum'dan gelen görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Aracıyla ilerleyen şoför, yol kenarında asker selamı vererek duran çocuklara doğru ilerledi.

Tekmili tekbirle karıştırdılar

Sürücü, yolun sağında ve solunda sıralanan çocuklara "Bir tekmil verin" deyince olanlar oldu.

Çocuklar tekmili tekbir olarak algılayarak "Allah-u Ekber" diye bağırmaya başladı.

Durum karşısında kendisini gülmekten alamayan sürücü, "O değil, askere gidince ismini söyleyeceksin." dedi.

Yaşanan sıcak anlar izleyenleri güldürdü.