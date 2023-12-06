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Vakıfbank, Bahabey ve İnönü Caddesi’ndeki şubesinden sonra 3.şubesini İnönü Caddesi numara 172 (Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında) hizmete açtı.

6 yıldır İnönü Caddesi’ndeki Vakıfbank Çorum Şube Müdürlüğü görevini yürüten Mustafa Özgenç, Hitit Şubesi’nin müdürü oldu.

2 katlı yeni yerlerinde hem Çorum Bölge Müdürlüğü hem de Hitit Şubesi olarak Çorum halkının hizmetinde olduklarını belirten Vakıfbank Çorum Bölge Müdürü Canan Demir, hem sanayi esnafına hem de sağlık çalışanlarına daha iyi hizmet vermek için Hitit şubesini hizmete aldıklarını ifade etti.

OSMANCIK’TA İLK ŞUBE AÇILDI

Ayrıca Osmancık’ta da ilk defa Vakıfbank şubesini faaliyete geçirdiklerini belirten Demir, Sungurlu ve İskilip ilçesinden sonra Osmancık’ta da artık bir Vakıfbank şubesinin olduğunu aktardı.